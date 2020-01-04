研究結果無法重現　諾貝爾科學獎得主撤回最新論文致歉 (20:43)

阿諾德2018年與美國科學家史密斯（George P. Smith）及英國科學家溫特（Gregory P. Winter）憑酵素研究，共同獲得諾貝爾化學獎。2019年5月，阿諾德與另外兩名學者合撰的β-內醯胺類酵素合成研究，刊登在《科學》期刊內。

阿諾德周二在Twitter表示，已撤回去年的β-內醯胺類酵素合成的研究論文，稱有關實驗結果未能重現，「承認這事是很痛苦的，但這麼做很重要，我要向大家道歉。我在忙碌下交出這篇論文，沒有做得很好」。

《科學》同日亦發聲明，稱阿諾德的研究結果無法被重現，經過仔細檢查阿諾德實驗室的資料後，發現缺少了關鍵實驗的原始數據。重現研究成果是驗證科學實驗的重要部分，一項實驗是成功的話，每次進行有關實驗理應會獲得相同的結果。

英國廣播公司（BBC）指出，阿諾德的聲明反映科學研究的「可重現性危機」。2018年10月《自然》期刊曾警告，愈來愈多研究結果無法重現。《自然》早前一項調查顯示，逾三分之二研究人員試圖重現其他科學家的實驗，皆不能成功。

對於阿諾德坦承論文出錯，學界大部分反應正面。英國倫敦國王學院研究員胡格蘭（Dominique Hoogland）說：「這反映任何人都會犯下無心之過，糾正錯誤是最好的回應。」

（BBC）

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