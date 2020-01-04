戈恩藏身音響器材箱逃離日本　飛機公司職員助逃被控 (20:25)

報道訪問了多名土耳其知情人士或戈恩身邊的人，指出戈恩幾個月前萌生出逃念頭，直至聖誕節當日的預審後，他認為檢方和法院有意長期拖延審訊程序，於是決心逃走。他獲一名叫泰勒（Michael Taylor）的男子支援，他是前美國陸軍特種部隊成員，現時在私人保安承辦商的圈子中頗有名。

消息指出，涉事的土耳其私人飛機公司MNG Jet，在伊斯坦布爾該飛機上發現兩個黑色箱子，其中一個裝着擴音器，現已成為調查重點。根據《華爾街日報》所得的照片，黑色箱子擺放在涉事機艙後半部的中間走廊，其中用來偷運戈恩的箱子底部有鑽洞，以確保他能呼吸；箱子亦有輪子，就像其他類似音響器材箱一樣，方便搬運。

MNG Jet總裁沙什馬茲（Can Sasmaz）周五（3日）發表聲明，稱一名員工已承認擅自竄改乘客紀錄，抹掉提及戈恩的部分，該公司已入稟起訴涉事員工「非法使用其飛機租賃服務」。據報該員工已向調查人員交代如何在大阪利用箱子將戈恩運上飛機。

戈恩在日本面臨挪用資金等4項控罪，他取道土耳其逃到黎巴嫩。土耳其警方日前拘捕8人，包括4名機師、3名地勤人員及一名貨運工人，內政部亦已就戈恩如何過境展開調查。

（華爾街日報/路透社）

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