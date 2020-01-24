澳洲山火嚴峻　莫里森調派3000後備軍抗災　專家估計5億野生動物喪命【短片】 (13:22)

相關報道︰澳洲軍艦抵山火災區 助800人脫困

氣象局部門預測，周六各地氣溫將升破攝氏40度，加上轉吹強勁而乾燥的偏西風，或令火勢比元旦日更嚴峻，對各社區再造成威脅。莫里森宣布派軍人協助對抗火勢，並撥款2000萬澳元（約1.08億港元）租用4架水炮直升機，他形容山火已升級至「一個全新的層次」。

維省馬拉庫塔（Mallacoota）日前因陸路被封致4000名旅客及居民受困，海軍派出兩棲登陸艦「喬勒斯」號（HMAS Choules）與巡邏艇「梧桐」號（MV Sycamore）協助撤走民眾。梧桐號接載多名兒童與其父母、長者及一些寵物，經20小時航程，周六早上抵達墨爾本東南方一個收容中心，乘船撤離的市民表示，她與家人兩個月前搬進的家園被夷為平地，又稱山火瞬間吞噬整個城鎮，「很恐怖，非常多煙塵。天色有一分鐘是紅色的，之後變為漆黑一片。」「阿德萊德」號 （HMAS Adelaide）周六將從悉尼前往協助山火災民疏散。

相關報道︰澳洲山火延燒數月 環境部長：料三成樹熊死亡

山火逼近袋鼠大逃亡 料逾5億野生動物喪命

連月山火由2019年9月至今已造成至少21人死亡，不少野生動物的生命受到威脅。有傳媒拍攝到在山火威脅下，大批袋鼠逃生，亦有樹熊在路上向途人求援。有悉尼大學生態學家估計，山火至今已導致約5億隻野生動物喪生，包括哺乳類、鳥類及爬蟲類動物，實際數字可能為更高。另亦有生態學者稱，9月起有約百萬隻樹熊、袋鼠等國寶級動物死於山火，大部分是直接死於大火，亦有部分因食物枯竭或喪失棲息地而死亡。

（路透社/法新社/CNBC）

新南威爾士省袋鼠大逃亡 新南威爾士省袋鼠逃生 阿德萊德有口渴的樹熊向單車手取水飲