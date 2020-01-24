特朗普︰殺蘇萊曼尼制止而非挑起戰爭　巴格達再有空襲擊中親伊朗民兵車隊 (11:33)

自國防部周五證實「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼是美國在巴格達國際機場附近發動空襲的目標後，特朗普首次公開發表講話，他否認是想開戰，或挑戰伊朗政權，但警告伊朗說，如果繼續針對美國人，美國有可能會發動更多空襲。

特朗普在佛羅里達州海湖莊園對記者說，「我們昨晚採取行動阻止了一場戰爭」。他表示，蘇萊曼尼應對數千名喪生的美國人、伊拉克人和伊朗人負責，指他長期為伊朗當局服務，協助管理遍及中東、歐洲乃至美洲的恐怖網絡，濫殺無辜。他表示，得知其操控的恐怖網絡已經結束，甚感欣慰。

特朗普矢言，若世上任何地方的美國人受到威脅，華府已準備好採取任何必要的行動。

繼美國周五凌晨空襲巴格達後，巴格達周六（4日）凌晨再受到空襲，當地報道稱美軍發動空襲，親伊朗的伊拉克民兵組織「人民動員」（PMF）表示，其載有醫療人員的車隊受襲。伊拉克軍方消息稱，空襲造成6死3傷。暫未知今次空襲是否由美軍發動，美軍並無相關公布。

隨着中東局勢升溫，美國繼早前增派750名士兵到科威特後，國防部官員稱，正增派3500名士兵到中東地區。

在美軍擊斃蘇萊曼尼後，美國國務院已呼籲國民立即離開伊拉克。美國各大城市亦加強敏感地點安全戒備，並且發布警告，要求民眾提高警覺。紐約市長白思豪宣布，將加強紐約城市安全措施。首都華盛頓已經處於戒備狀態，華盛頓市長鮑澤（Muriel Bowser）提醒公眾，如發現任何可疑活動，應立即與執法人員聯繫。有不少伊朗裔民眾聚居的洛杉磯亦加強警戒，並呼籲市民若發現可疑物件要通報。

美國國土安全部署理部長沃爾夫（Chad Wolf）表示，國安部正與全國各地執法機構及其他官員合作，準備好回應任何威脅，儘管目前尚未有威脅通報。

（路透社／法新社／美國之音）

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