受騙拍片遭上載色情網站　美國22女獲賠近億港元 (23:15)

被告包括色情網站「GirlsDoPorn」行政總裁Michael Pratt（36歲）、攝影師Matthew Wolfe（37歲），以及色情片演員Ruben Garcia（31歲）。22個事主均匿名，拍攝涉案片段時年齡介乎18至23歲，部分人因今次事件而出現自殺傾向。法庭文件顯示，網站聲稱上載的都是素人「第一次和唯一」拍攝的色情片，片中女性多是急需掙外快的學生。

法庭裁定，網站是以欺詐手段招募新「模特兒」拍攝色情片。法官在長逾180頁的判辭中指出，這些手段包括訛稱片段是供私人收藏或在海外製成DVD，「永不會被上載到互聯網、傳入美國，或被任何可能認識她們的人看到」。網站又向她們保證其真正姓名永不會被連結到片段上，但法庭證據顯示，被告實際上會在第三方討論區上，分享片中人私人及可供辨認身分的資料，令部分人與家屬在網上被騷擾。即使模特兒在網上發現她們的片段，網站亦無視她們片段下架的要求，並會中斷與她們的聯絡。

法庭又指出，拍攝色情片當日，模特兒在簽署8頁長的合約前，一般會獲提供酒精和大麻。

法官最終判22名事主每人分別可得30萬至55萬美元，合共涉款近1280萬美元，3名被告須把涉案片段從「GirlsDoPorn」網站下架，以及採取措施從其他網站移除相關片段。與訟雙方均可在15天內提出上訴。

被告將於10月面對刑事訴訟，其中Wolfe和Garcia已被拘留；Pratt則仍在逃，當局相信他匿藏在家鄉新西蘭。

（ABC/BBC）

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