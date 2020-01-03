伊朗革命衛隊指揮官命喪美軍空襲　五角大樓︰特朗普下令保護美國人安全 (14:05)

美軍於當地周五凌晨發動空襲，3支火箭落在巴格達機場貨運站附近，兩部汽車焚毁，造成至少7死亡、多人受傷。國防部表示，總統特朗普下令採取果斷行動擊殺蘇萊曼尼，以保護美國人的安全以及美國在全球利益，指蘇萊曼尼近月策動攻擊多個駐伊拉克美軍基地，本周美國駐伊拉克大使館受襲也是得到他首肯。特朗普其後在Twitter發布美國國旗的圖片，但並無文字解說。有美國官員透露，美軍針對巴格達與伊朗相關的兩個目標發動無人機攻擊，而蘇萊曼尼並非主要目標。

據路透社引述當地民兵指揮官講述，蘇萊曼尼與穆罕迪斯同乘一架車，當時他們正從抵達大堂準備駛離巴格達機場，其間遭美國直升機接連發兩枚導彈擊中。另一部接載PMF保鏢的汽車，亦被一枚火箭擊中。

「真主黨旅」創立人穆罕迪斯同命喪美軍空襲

伊朗革命衛隊在聲明中證實蘇萊曼尼喪生；親伊朗的伊拉克民兵組織「人民動員」（PMF）發聲明稱，該組織5名成員及2名「賓客」喪生。PMF發言人表示，蘇萊曼尼及伊拉克什葉派民兵組織「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）的創立人穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）在空襲中喪生，聲言美國及以色列要為他們的死負責。

今次的高調空襲殺死蘇萊曼尼，對伊朗猶如一記重擊。蘇萊曼尼在國內外皆享有盛名。他負責領導伊斯蘭革命衛隊海外部隊，在敘利亞和伊拉克境內的戰事中擔當關鍵角色。

美方為報復親伊朗武裝組織「真主黨旅」於2019年12月27日以火箭攻擊巴格達北部基爾庫克（Kirkuk）軍事基地，導致一名美國民間承包商死亡，於12月29日曾對「真主黨旅」在伊拉克及敘利亞境內基地發動空襲，造成至少25人喪生。親伊朗的伊拉克民兵組織報復，周二（12月31日）猛攻美國駐伊拉克大使館，大使館多處被燒毁破壞。

在巴格達機場遭火箭攻擊前，美國國防部長埃斯帕周四（2日）表示，有迹象顯示，伊朗或伊朗支持的勢力可能正計劃發動更多攻擊。他警告說「局勢已改變」，美國可能必須採取先發制人的行動，以保護美國人的生命。

伊朗革命衛隊總司令薩拉米聲言，他們不會帶領伊朗走向戰爭，但面對任何戰爭都無畏無懼。

有美國官員表示，已預料到伊朗可能會回應，美軍官員已為防衛做好準備。他不排除會增派軍隊到伊拉克。

（路透社／法新社）

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