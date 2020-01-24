澳洲總理訪山火災區被轟「白癡」　維省進入緊急狀態軍艦疏散民眾【短片】 (10:57)

維多利亞省因山火首度進入緊急狀態，官員呼籲身處危險地區的民眾立即離開，不要指望靠運氣躲過災難。新南威爾士省亦已宣布類似的緊急狀態。

澳洲正值夏季旅遊旺季高峰，數以萬計旅客卻被要求在周六（4日）氣溫破攝氏40度前，盡快撤離新南威爾士省南岸和維省東部的國家公園與旅遊勝地。澳洲聯邦議員切斯特（Darren Chester）今早在Twitter發文，稱4000人被困在陸路全被封鎖的維省偏遠城鎮Malla­coota海灘，海軍派出兩棲登陸艦「喬勒斯」號（HMAS Choules）與巡邏艇「梧桐」號（MV Sycamore），開始撤走其中近千人。

小鎮居民怒轟莫里森「任由國家燃燒」

莫里森昨日前往山火肆虐的新南威爾士省南部小鎮Cobargo前，呼籲民眾保持鎮定。他在官員陪同下視察災情，憤怒的居民紛紛表達不滿，稱他應感羞恥，「任由這個國家燃燒」。有人譏諷莫里森只會安坐臨海宅邸觀賞悉尼除夕煙火匯演，到訪小鎮不會獲得選票，大罵他是「白癡」。莫里森本想跟一名消防員握手，未獲對方領情，莫里森尷尬致歉。消防長官其後解釋，該名消防員在拯救他人的家園時，自己的家園被燒毁。

莫里森今日接受澳洲廣播公司訪問時說，他理解當地民眾的強烈感受，稱「他們失去了一切，而且接下來還有一段非常危險的日子要度過」。

莫里森政府因被指應對氣候變化不力，備受責難，而氣候暖化被認為是澳洲山火及旱災頻繁的原因。今季山火目前已燒毁澳洲逾400萬公頃林木，燒毁逾千間房屋，南岸本周有381間房屋被毁。

（路透社）

澳洲總理莫里森到訪小鎮視察山火災情