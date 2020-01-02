以色列總理尋求國會豁免權　盼避過貪污起訴 (15:31)

內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）涉收受富商朋友禮物、向傳媒大亨提供利益換取發放有利他的報道。2019年11月，他被控賄賂、違反信託和欺詐，一直否認指控。內塔尼亞胡周三在申請刑事豁免權期限前4小時發表電視講話，稱他被控貪污是出於政治動機，自己有權獲得國會保護，強調符合法律，「目的是繼續為你們和國家未來服務」。

這一請求必須獲得國會120名議員中過半支持才可獲批。一旦提出豁免申請，法庭審訊就不能開始，上屆國會因大選重啟現已解散，故在明年3月大選前議員不可能就有關豁免請求投票。以色列去年4月和9月曾舉行兩次大選，但內塔尼亞胡一直無法籌組新政府，故要在明年3月第三度舉行大選。內塔尼亞胡希望大選後能組成掌控國會多數議席的執政聯盟，屆時可獲國會支持獲豁免權。

內塔尼亞胡最大政治對手藍白黨領袖甘茨（Benny Gantz）表示，內塔尼亞胡周三的聲明恰恰證明他知道自己有罪，「如果他相信自己清白，就毋懼站在法庭接受審訊」。甘茨表示，將力阻內塔尼亞胡獲得豁免權。

內塔尼亞胡此舉，使明年大選有如對他應否獲得豁免權的公投，選民投票結果將決定他可以繼續擔任總理，或者是下台接受審訊。最近民調顯示，多數以色列人反對國會給予內塔尼亞胡豁免權。

（法新社/BBC）

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