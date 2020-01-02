消息︰戈恩由私人保安公司安排潛逃　抵黎巴嫩與總統秘密會面 (12:24)

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路透社報道，其中一名知情人士稱，戈恩向其講述，周一（2019年12月30日）經土耳其飛抵黎巴嫩首都貝魯特時，獲黎巴嫩總統奧恩（Michel Aoun）歡迎，戈恩感謝奧恩在他被日本拘留期間一直支持他與妻子，稱現時需要黎巴嫩政府保護他的安全。知情人士說，戈恩如今心情愉快，鬥志高昂，而且覺得很安全。

不過，黎巴嫩方面並無公開總統奧恩與戈恩會面一事。總統府發言人亦否認報道。

兩名知情人士透露，戈恩3個月前開始謀劃逃離日本，由始至終，戈恩逃離日本的整個行動都非常專業，只有數人知情。計劃全程由私人保安公司監督安排，包括安排私人噴射機由日本接載戈恩到伊斯坦布爾，然後轉往貝魯特，連機師都不知道戈恩在飛機上。

知情人士說，戈恩計劃下周三召開記者會，但日期仍未定案，又稱戈恩不願透露其出逃計劃，以免危害曾在日本協助他離開的人。

（路透社）

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