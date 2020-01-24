美駐伊拉克大使館受襲　美增750兵赴中東應對 (18:05)

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美軍周日轟炸伊拉克什葉派民兵組織「真主黨旅」，造成至少25人死亡，激起民眾反彈，昨有大批親伊朗示威者圍攻美國駐巴格達大使館，向使館擲石、焚燒保安哨站，衝入接待區縱火，美軍施放催淚彈驅散示威者。

美國國務卿蓬佩奧稱這次襲擊是「恐怖分子策劃」，並點名「真主黨旅」創立者、曾流亡伊朗的伊拉克人穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）。美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）宣布，未來數天會從美軍第82空降師的快速應變部隊調派750名士兵到中東，「鑑於今日巴格達發生的事，美國的人員和設施面臨的威脅已經提高，這次部署是恰當的預防行動」。有美國官員向法新社透露，最終可能部署多達4000士兵。特朗普把襲擊大使館歸咎於伊朗，警告若美國人民生命財產有任何傷亡和損失，伊朗要負起全責，他除夕在Twitter警告：「他們將付出非常大的代價。這不只是警告，這是威脅。」

伊朗外交部發言人墨沙維（Abbas Mousavi）發聲明，指摘華府大膽地把伊拉克民眾抗議美軍空襲殺死至少25人的事件，歸咎於伊朗。

（法新社/BBC）

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