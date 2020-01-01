金正恩宣布不再暫停試射洲際導彈　威脅將展示新戰略武器 (13:53)

金正恩曾承諾暫停試射洲際彈道導彈和核試，自2017年以來一直未進行有關測試。但金正恩與特朗普會晤3次，無核化談判實質進展不多，華府堅持平壤全面放棄核計劃才會解除制裁。朝鮮在2019年底多次試射短程導彈，企圖向美國施壓逼迫讓步。

朝中社今日引述金正恩在第4天的勞動黨第七屆五中全會上向高層官員說，朝鮮為增加與美國的互信，曾採取廢棄豐溪里核試場、停止核試和試射洲際彈道導彈等一系列重大舉措，但美國卻以韓美聯合軍事演習，在韓國引進尖端武器、額外制裁等回報。「在此條件下，我們再沒有理由繼續遵守單方面承諾……世界會見證朝鮮不久後將擁有的新戰略武器」。但他亦稱，會根據美國今後的對朝立場，調整威懾力的廣度和深度。韓聯社指出，這似為朝美對話留餘地。

對於金正恩的威脅，特朗普昨日（12月31日）在前往佛州除夕活動前表示，他與金正恩已簽署無核化協議，認為對方是一個有信用的人，重申與金正恩有良好關係。國務卿蓬佩奧接受哥倫比亞廣播公司訪問稱，若金正恩違背對特朗普的承諾，將令人非常失望，稱美國已信守承諾不再舉行大規模軍演，希望金正恩繼續履行其諾言。蓬佩奧接受霍士新聞訪問時再回應金正恩的言論，他說希望對方能作出正確的決定，「選擇和平和繁榮，取代衝突與戰爭」。

（法新社/BBC/韓聯社）

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