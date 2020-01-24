【2020元旦】全球煙花賀新年　約翰遜承諾月底脫歐　德仁祈願沒災害【短片】 (13:56)

【回望2019】政府失信燃點怒火 全球示威「遍地開花」求變革

新西蘭於香港時間昨晚（12月31日）7時踏入2020年，其首都威靈頓及基督城、奧克蘭等大城市均有煙花匯演慶祝，著名地標天空塔首次加入雷射及動畫效果，吸引大批民眾到場觀看。而連月來受山火肆虐的澳洲，首都坎培拉等地取消放煙花，但悉尼港及周邊地區則未有理會民眾聯署反對，如常舉行煙花表演。

被脫歐亂局纏擾逾3年的英國，除夕夜有超過10萬名民眾在倫敦泰晤士河沿岸觀賞煙花匯演。而正在維修的大笨鐘亦鳴響了12次，迎接2020年來臨。首相約翰遜向國民發表新年賀詞，承諾本月底前完成脫歐，帶領分裂的英國重新團結起來，展開未來非凡的十年。

近月爆發退休金改革爭議的法國，數以萬計的民眾擠滿了凱旋門香榭麗舍大道，觀賞煙火及燈光投影表演。總統馬克龍發表講話時重申，將退休金制度整合成全民統一計分體制符合公義，他促請當局與勞方盡快達成共識。

德國首都柏林勃蘭登堡門一帶亦有放煙花慶祝新年，總理默克爾發表新年講話，提到全球暖化、氣溫上升的問題都是人為造成，若不採取行動應對，子孫後代將承受後果，她承諾竭盡全力控制氣候變化。

亞洲日本迎來首個令和新年，數千名民眾聚集在東京澀谷十字路口，齊聲倒數慶祝。按照傳統，大批民眾到各地神社、寺廟參拜，並敲打鐘聲。2019年即位的新天皇德仁透過宮內廳發表感想，他對2019年颱風及暴雨造成的傷亡表示感痛心，祈願新一年沒有災害，並祝願2020年對日本和世界人民而言是幸福的一年。

（綜合報道）

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英國首相約翰遜新年講話： 法國總統馬克龍新年講話： 德國總理默克爾新年講話：