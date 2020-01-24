除夕法國出動10萬警力防恐襲　馬克龍發表講話　紐約警首出動無人機監察 (12:48)

法國內政部長卡斯塔內（Christophe Castaner）周一（30日）指出，雖然未發現具體威脅，但法國被長期潛在恐怖主義威脅，必須保持高度戒備，另有愈來愈多於節日狂歡的民眾會於喝酒後駕車兜風，因此將於除夕夜出動10萬警力維持治安，軍隊亦會派出特種部隊參與安保工作及防止民眾醉駕。

法國本月初多個行業發起全國大罷工，抗議政府改革退休金制度，多個工會周一要求馬克龍讓步，否則會繼續罷工。而馬克龍周二將發表除夕講話，一名不願具名的官員表示，馬克龍會重申他堅定推進社會進程，改善不平等的決心。

巴黎以往會有約25萬至30萬民眾於香榭麗舍大道聚集慶祝除夕，地鐵亦會有16條鐵路線通宵行駛及免費，但今年由於罷工，只有2條鐵路線會通宵行駛，並於凌晨2時15分結束服務。

另外，美國紐約時報廣場的除夕夜慶祝活動將吸引數十萬民眾聚集曼哈頓市中心，紐約當局將部署數千警力，派出配備長槍的特種部隊、偵測炸彈的警犬、使用1000多部攝錄機，以及首度出動警用無人機監控現場。民眾被禁止攜帶背包、椅子、冷藏箱及酒精飲料，須接受金屬探測器檢查後才能進入65個大型觀賞區。紐約警察局情報與反恐事務副局長米勒（John Miller）說，時報廣場或將是除夕夜全球最安全的地方，因為沒有人會投入這麼多的心力。

（法新社/紐約NBC/新華社/中央社）

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