朝鮮勞動黨五中全會　金正恩：採激進措施保障國家主權 (14:08)

美國與朝鮮就無核化談判陷入僵局，金正恩設下年底期限，要求華府放軟立場，取消對朝鮮制裁措施，否則將送上「聖誕禮物」。雙方關係緊張之際，金正恩上周六（28日）召開朝鮮勞動黨第7屆中央委員會第5次全體會議，研議國家重大政策。朝中社今日（30日）報道，在第二天會議中，金正恩強調因應當前局勢，要採取「激進的攻勢措施」保障國家主權和安全，是外交部門、軍需工業和武裝部隊的重任。

韓國研究朝鮮問題的學者梁茂進（Yang Moo-jin）指出，「激進措施」可能意味朝鮮對美國和韓國採取「高度挑釁」的行動；也有分析認為，若美國年底前沒有改變談判態度，朝鮮可能重返2017年前發射洲際彈道導彈、核試等與美國抗衡的強硬路線。美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）周日表示，若朝鮮試射長程導彈或核試，華府會極為失望，並會以作為軍事和經濟大國的身分採取適當行動。

朝中社報道，除了外交國防，金正恩在會上還提及經濟發展的實踐途徑、提高國家自主經濟的實際對策、科研項目的政策性指導改善方案、加強教育部門和衛生部門技術基礎方案的課題和方法。分析認為，這意味朝鮮將繼續維持「自力更生的經濟建設」路線。

（韓聯社/法新社）

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