澳洲山火肆虐　26萬人聯署促取消悉尼除夕煙花匯演　政府稱如期舉行 (17:07)

今年悉尼除夕煙花匯演耗資650萬澳元（約3493萬港元），有民眾於網上發起請願，認為將資金用來支持義務消防員及援助遭遇乾旱天氣的農民會更好，指出2019年澳洲遭遇水災及山火，是災難性一年，「全國應向煙花說不」。

悉尼當局發聲明表示，欣賞民眾關心山火肆虐的情況，但取消慶祝活動對受山火影響地區並未能帶來很大的幫助，當局於15個月前已開始籌備除夕煙花匯演，大部分用於人群管理等預算資金已經耗用。取消匯演將重創悉尼經濟，成千上萬已訂了機票、酒店的旅客會大失預算。當局亦已捐出62萬澳元（約333萬港元）用於應對山火及乾旱。

總理莫里森早前聲言向義務消防員發放津貼並非優先要務，受到各界批評。他今日宣布，將向新南威爾士省參與撲救山火超過10日的義務消防員發放每日多達300澳元（約1630港元）津貼，每人最多可獲6000澳元（約3萬港元）。他讚揚義務消防員努力協助應對今年漫長的季節性山火。

維多利亞省當局今日表示，周一（30日）當地氣溫將超過攝氏40度，強風及雷雨將會侵襲該省，當局敦促East Gippsland的民眾盡快於周一早上之前撤離。

昨日在維多利亞省Lorne揭幕、原定一連4日的秋季音樂節被迫臨時腰斬。大會今早在facebook宣布，由於預測當地周一天氣會出現極端情況，為市民健康及安全為想，不得不取消餘下3天的音樂會。

自9月以來，肆虐澳洲5個省的山林大火已燒毁超過400萬公頃林木，至今8人死於山火相關事故，有義務消防員在救火時喪生。

（綜合報道）

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