【回望2019】政府失信燃點怒火　全球示威「遍地開花」求變革【短片】 (14:00)

聯合國環境規劃署執行主任施泰納（Achim Steiner）本月指出，拉美等地區的示威反映民眾對其國家領袖失去耐性，呼籲領導人必須解決不平等問題，「當權者需要了解到，除非他們回應民眾之苦，否則他們的執政合法性將受到挑戰。我希望這些示威活動，在各方面敲響了警鐘」。

示威潮席捲全球：

●阿爾及利亞

今年2月，北非國家阿爾及利亞總統布特弗利卡尋求第四度連任，引發全國示威，300萬人上街要求這名長年抱恙隱身的獨裁者放棄權力。布特弗利卡4月宣布辭職，12月舉行大選。

●玻利維亞

10月的總統大選被質疑舞弊，觸發持續3星期反政府示威，並爆發流血衝突，導致至少31人死亡。執政近14年的總統莫拉萊斯上月宣布辭職，流亡到墨西哥，本月獲阿根廷政治庇護。臨時總統阿涅斯簽署新法案，於120天內重新舉行大選，當局亦承諾從多個示威地區撤軍及釋放數十名被捕者等，示威者同意移走路障，市面逐步回復正常。

●智利

10月中因地鐵加價觸發首都聖地亞哥民眾示威，在多處堵路及焚燒地鐵站，政府其後撤回加價決定，但未能平息民憤，示威蔓延全國，民眾訴求擴大至收入平等、更佳醫保及更多教育撥款。示威持續近兩個月，警民衝突造成最少22人死亡，上千人受傷，其間警方過分使用武力備受責難。

●哥倫比亞

11月下旬全國各地數十萬人示威，抗議盛傳政府將推行經濟改革措施，亦不滿政府坐視官僚貪污及維權人士被殺害。示威持續3天，導致至少3人死亡近300人受傷，總統杜克隨即宣布展開全國對話盼紓民憤。

●伊拉克

首都巴格達自10月1日起有年輕民眾不滿貪污嚴重、失業率高企等上街示威，警方用實彈和水炮等鎮壓，示威隨後蔓延至其他城市，主要在南部，不少人指控伊朗是伊拉克政府貪腐及政制失效的幫兇。上月初，總理邁赫迪應總統及示威者要求辭職，但示威者堅持要徹底改革政體。持續兩個月的反政府示威，造成逾360人死亡，千人受傷。

●黎巴嫩

政府10月擬徵收WhatsApp稅觸發民眾不滿，全國各地爆發自2011年「阿拉伯之春」以來最大反政府示威，當局即晚取消徵稅方案，但未能平息民眾對政治精英貪污及經濟幾近崩潰等問題日積月累的不滿，曾以組人鏈及佔領街頭的方式抗爭，要求總理薩阿德及多名高官下台。示威持續近兩周後，薩阿德宣布辭職，但示威仍持續。

●伊朗

政府上月宣布將汽油價格大幅上調50%，觸發全國10年來最嚴重的反政府示威，示威者焚燒油站、央行分行及伊朗最高領袖哈梅內伊肖像，警方用催淚彈及實彈等驅散示威者。國際特赦組織稱，收到報告稱在伊朗12個城市中，至少106名示威者死亡，超過1000人被捕。

●西班牙

西班牙加泰隆尼亞自治區10月爆發大規模示威，抗議西班牙最高法院重判9名加泰獨立運動領袖入獄，示威者在市內堵路，包圍警察總部，還被指向香港示威中「取經」，試圖佔領首府巴塞隆拿的機場。警方在衝突中，施放催淚彈及橡膠子彈等驅散。

●法國

本月5日多個行業發起全國大罷工，抗議政府改革退休金制度，包括統一退休年齡及計算退休金方式等，逾80萬人參與遊行。大罷工持續多天沒平息迹象，導致交通混亂，政府本月11日公布退休金改革方案細節，但工會認為未能回應訴求，揚言繼續罷工。

●印度

印度國會本月11日通過備受爭議的《公民身分修正案》，允許部分遭受宗教迫害的非法移民獲得印度公民身分，但穆斯林除外，惹歧視穆斯林及違憲爭議；東北多邦則擔心大批外來人口湧入。新法案引發全國示威，警方一度攻入首都新德里的國立伊斯蘭大學和北方邦的阿里格爾穆斯林大學，在課室射催淚彈，被批評濫暴。示威引發的警民衝突至今已造成20人死亡，包括一名8歲童。印度總理莫迪本月21日召開部長會議，商討平息亂局對策。

●香港

反《逃犯條例》示威持續半年至今未息，其間屢次爆發警民衝突，6個月以來警方使用逾萬枚催淚彈、拘捕超過6000人。政府雖已撤回修例，但示威者繼續要求追究警暴、釋放被捕者及落實真普選等訴求。