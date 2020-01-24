處決11名基督徒　效忠ISIS聖戰組織：為巴格達迪報仇 (18:31)

路透社周五（27日）報道，伊斯蘭國西非省（ISWAP）聖戰組織於阿馬克新聞社（Amaq）發布一段一分鐘影片，片中有11名男子被蒙眼，聖戰者將10人斬首並槍決一人。片中一名蒙面男子表示，「這是給全世界基督徒的信息」，他們是為巴格達迪及阿德納尼報仇。

美軍今年10月底突襲位於敘利亞西北部伊德利卜省的ISIS據點，其間巴格達迪引爆炸彈身亡；阿德納尼則於2016年在敘利亞阿勒坡（Aleppo）被擊斃。

尼日利亞總統布哈里（Muhammadu Buhari）周五發聲明表示，對事件感到悲傷及震驚，並指出在任何時候，都不會讓恐怖分子離間基督徒去對付穆斯林，因為這些野蠻的殺手並不代表穆斯林。

近月來，伊斯蘭國西非省武裝分子襲擊基督徒、安全人員及救援人員的次數增加，又於高速公路設置路障及搜查過路者。

聖戰分子周日（22日）於尼日利亞東北部博爾諾州首府邁杜古里（Maiduguri）郊區一條高速公路上，截查車輛及殺害6人，並綁架了5人包括兩名救援人員。本月5日亦有6名軍人及8名平民包括紅十字會人員被綁架。

（法新社/路透社）

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