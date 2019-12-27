伊朗首與中俄聯合軍演　稱三國關係達「有意義水平」不會被孤立 (23:15)

伊朗前年曾跟中國在霍爾木茲海峽舉行海上軍演，俄羅斯是首次加入。中方周四（26日）公布派出西寧號導彈驅逐艦參加，俄方周五稱派出波羅的海艦隊3艘軍艦，包括一艘護衛艦、液貨船和搜救用拖船。軍演位置是印度洋和連接霍爾木茲海峽的阿曼灣，該海峽是中東能源運輸的戰略要衝，佔全球海上出口石油量四成。

伊朗宣稱演習目的是增加保障國際貿易路線安全的經驗，和加強打擊恐怖主義和海盜的合作、交流海上救援經驗。伊朗國營電視台報道，軍演項目包括營救起火和受海盜攻擊的船舶。但德黑蘭也不諱言軍演有外交意義，海軍上將塔哈尼（Gholamreza Tahani）稱，聯合軍演顯示三國關係已達至「有意義水平」：「今次軍演的信息是透過合作與團結達致和平、友誼及長久安全……結果將表明伊朗不會被孤立。」

因應霍爾木茲海峽接連發生矛頭指向德黑蘭的油輪或商船受襲事件，以及伊朗涉嫌6月擊落美軍無人機，美國開始拉攏盟友組建新的波斯灣護航聯盟。評論認為，這次中俄伊聯合軍演有回應美方做法之意。

中國國防部發言人吳謙周四稱，三國軍演只屬正常軍事交流活動，否認軍演跟地區局勢有必然關係。

（綜合報道）

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