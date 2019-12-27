日環境大臣小泉進次郎爆不倫戀　被指政治資金支付幽會住宿 (22:55)

被視為日本未來首相熱門的日本環境大臣小泉進次郎，爆出與人妻不倫之戀，當中更涉及不當使用政治資金，如支付幽會的酒店住宿費。他旗下兩個政治資金管理團體亦被指涉嫌以製作選舉及政治活動文宣的名義，把4300萬日圓（約305萬港元）流向一間空殼公司。他今日（27日）拒絕回應私事，但強調沒有挪用政治資金。
小泉進次郎今年8月與已懷孕的混血主播女友結婚。雜誌《週刊文春》周四（26日）刊登一篇以「進次郎用政治資金支付不倫酒店費用」為題的報道，內容稱發現進次郎2015年6月入住輕井澤王子酒店，10萬日圓（約7100港元）收據抬頭是其資金管理團體「泉進會」。
報道稱，當日小泉曾到輕井澤出席年輕企業領袖的聚會，當時他跟一名據稱長得像女星廣末涼子、曾獲「日經年度最佳女性獎」的女企業家A交往，當時A已婚並育有子女，但小泉仍與她發展成親密關係。兩人出席聚會後一同入住王子酒店，雖然分住不同房間，但報道稱A當晚到小泉的房間逗留至凌晨，質疑小泉挪用政治資金與A幽會。後來A打算和小泉正式一起而與丈夫離婚，但小泉覺得負擔沉重而疏遠對方。
報道又指控「泉進會」及另一個資金管理團體，涉嫌在2012至2018年間以製作文宣的名義，向一間空殼公司支付4300萬日圓。周刊記者到涉事公司登記在千葉縣野田市的地址觀察，發現只是一棟民宅，而且沒有登記為法人。記者後來到屋主曾工作過的印刷公司查詢，得知他曾是該公司的營銷員，但不懂得設計或製作海報，印刷公司社長又質疑涉事公司收費遠高於市場價格。屋主稱自己登記為自僱人士，接到文宣工作後會交予其他承辦商，否認非法收受回佣。
小泉進次郎出席內閣會議記者會時，對於不倫醜聞只回應稱「關於私事，我無話可說」，又強調沒有使用政治資金。
小泉進次郎是前首相小泉純一郎的兒子，今年9月首度入閣，被視為首相安倍晉三的熱門接班人之一。
（週刊文春/東京體育/共同社）
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