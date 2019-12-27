日環境大臣小泉進次郎爆不倫戀　被指政治資金支付幽會住宿 (22:55)

小泉進次郎今年8月與已懷孕的混血主播女友結婚。雜誌《週刊文春》周四（26日）刊登一篇以「進次郎用政治資金支付不倫酒店費用」為題的報道，內容稱發現進次郎2015年6月入住輕井澤王子酒店，10萬日圓（約7100港元）收據抬頭是其資金管理團體「泉進會」。

報道稱，當日小泉曾到輕井澤出席年輕企業領袖的聚會，當時他跟一名據稱長得像女星廣末涼子、曾獲「日經年度最佳女性獎」的女企業家A交往，當時A已婚並育有子女，但小泉仍與她發展成親密關係。兩人出席聚會後一同入住王子酒店，雖然分住不同房間，但報道稱A當晚到小泉的房間逗留至凌晨，質疑小泉挪用政治資金與A幽會。後來A打算和小泉正式一起而與丈夫離婚，但小泉覺得負擔沉重而疏遠對方。

報道又指控「泉進會」及另一個資金管理團體，涉嫌在2012至2018年間以製作文宣的名義，向一間空殼公司支付4300萬日圓。周刊記者到涉事公司登記在千葉縣野田市的地址觀察，發現只是一棟民宅，而且沒有登記為法人。記者後來到屋主曾工作過的印刷公司查詢，得知他曾是該公司的營銷員，但不懂得設計或製作海報，印刷公司社長又質疑涉事公司收費遠高於市場價格。屋主稱自己登記為自僱人士，接到文宣工作後會交予其他承辦商，否認非法收受回佣。

小泉進次郎出席內閣會議記者會時，對於不倫醜聞只回應稱「關於私事，我無話可說」，又強調沒有使用政治資金。

小泉進次郎是前首相小泉純一郎的兒子，今年9月首度入閣，被視為首相安倍晉三的熱門接班人之一。

（週刊文春/東京體育/共同社）

其他報道：【英國脫歐】歐盟主席憂未能達成貿易協議 指過渡期或需延長

其他報道：長征五號火箭升空 衛星成功送入預定軌道

其他報道：紐約州6000呎大宅39萬元有售 做業主前要交古宅復修計劃書【多圖】