Bek Air客機哈薩克墜毀　至少12人死 (17:25)

【17:25】哈薩克當局將罹難人數向下修訂為12人，死者出生年份為1940至1986年不等，即年約33至79歲。受傷人數也下修至49人。報道較早前引述官員稱，至少15人喪生，66人需要送院治理，傷者包括6名兒童。機場當局稱最少17人傷勢嚴重。

哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）在Twitter發文，向遇難者家屬表示深切哀悼，並答應會作出賠償，又稱有關單位將會受到法律懲罰。哈薩克副總理Roman Sklyar表示，客機墜毀前，機尾兩次觸及跑道，起落架已收起 不排除今次空難因機師人為失誤或技術問題導致，將成立委員會展開調查。

事發於當地早上7時22分，客機起飛後數分鐘失速下墜，先撞到混凝土防護欄，繼而撞向一幢兩層高的房屋，機身斷開兩截。事發時，當地有濃霧。內政部稱正調查涉事客機是否涉及違反飛行操作和安全規則。有航空專家稱，阿拉木圖機場的氣溫只有攝氏零下7度，亦可能是肇事因素之一。

一名生還者向哈薩克Tengrinews表示，涉事客機失速前，她聽到「可怕的聲音」，其後像電影情節般，傳出尖叫及喊聲。另一名乘客說，客機起飛後約兩分鐘，機身開始晃動。路透社記者現場所見，機身撞至斷為兩截，未有起火。

涉事航班的機型為福克100（Fokker 100），由荷蘭福克飛機公司製造，當地航空委員會勒令所有福克100客機停飛，以作調查。哈薩克航空公司Bek Air成立於1999年。涉事客機1996年生產，機齡23年，福克100客機已於1997年停產。

2016年3月27日，Bek Air的另一架福克100客機也曾發生事故。該客機因起落架發生故障，在首都阿斯塔納（現名努爾蘇丹）機場緊急降落，機上116名乘客和5名機組人員沒有受傷。

【13:00】當局證實，事故造成至少14人死亡。路透社記者稱，阿拉木圖附近一帶有濃霧。

【12:01】救護人員隨後趕抵現場，確認有7人死亡，並稱有生還者。當局證實，一架屬於哈薩克航空公司Bek Air的客機當地時間早上7時許起飛後不久失速墜毀，撞向一座兩層樓高的建築物。機上載有95名乘客及5名機組人員。緊急救援人員現正進行拯救。當局會成立特別委員會調查事故原因。

（路透社／法新社／英國廣播公司／CNN）

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