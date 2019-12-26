旗下反貪基金經理遭強派北極服役　俄反對派領袖轟「綁架」 (21:08)

23歲的沙韋迪諾夫去年曾擔任納瓦爾尼競選團隊成員，現為其反貪基金的項目經理，亦是納瓦爾尼YouTube頻道的主播。納瓦爾尼周三在博客發文，稱警方周一突然闖入沙韋迪諾夫位於莫斯科的寓所搜查並將他帶走，其手提電話亦被停用，至周三沙韋迪諾夫才能借用電話與他聯絡。

文中稱，沙韋迪諾夫表示被帶到位於北冰洋、氣溫僅得零下27℃的新地島（Novaya Zemlya）一座基地。雖然他可在營內走動，但有一名軍人隨身監視他，即使如廁時亦在附近看守，形同被囚禁。沙韋迪諾夫已向基地內的醫療人員提出自己的健康狀況不宜參軍，獲對方同意檢視相關文件，但未知會如何跟進。

納瓦爾尼形容沙韋迪諾夫是政治犯，遭當局「違法剝奪自由」。他的發言人亞爾米什（Kira Yarmysh）稱，沙韋迪諾夫近期正擔任莫斯科市議會的反對派議員聯絡人，可能因而成為當局針對目標。有反對派民眾於莫斯科軍方總部等地示威，要求當局釋放沙韋迪諾夫。

俄羅斯規定18至27歲男性公民必須服兵役一年，但不少人以健康或升學為由申請免役。當地傳媒報道，沙韋迪諾夫10月底曾以健康理由就徵兵令提出上訴，11月被駁回，他在本月17日再次申請上訴，惟在周一被帶走當天再被駁回。莫斯科副軍事委員洛克捷夫中校（Maxim Loktev）表示，沙韋迪諾夫逃避服役多時，當局才以合法方式將其徵召入伍，又稱其派駐地點符合其健康檢查結果。

（BBC/法新社/Meduza）

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