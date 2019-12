特朗普在片中感謝數以百萬的美國人在節日期間關心需要幫助的人,把溫暖和幸福帶給家人、朋友、鄰居等。梅拉尼婭亦感謝軍人、警察和所有執法機構人員保護大眾,特朗普稱特別為駐守海外的美軍祈禱,他在結尾時說,「我們希望國際和平」。

特朗普一家周二(24日)晚在白宮與家人和朋友聚餐,他們今年在佛羅里達州慶祝聖誕節,被媒體問到會否為眾議院議長佩洛西祈禱,他沒有回答提問,只稱「我們會有很好的一年」。

Wishing you all a very #MerryChristmas! May your day be filled with peace, love and happiness! pic.twitter.com/yE6Vejihfo— Melania Trump (@FLOTUS) 2019年12月25日