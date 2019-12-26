巴人火箭來襲　以色列總理急躲防空洞暫避 (09:59)

以色列軍方證實，距離加沙走廊12公里的阿什凱隆（Ashkelon）有火箭來襲，該枚火箭遭以軍的鐵弩（Iron Dome）飛彈攔截系統擊落。

加沙目前由巴勒斯坦激進派哈馬斯組織（Hamas）控制，當地激進團體伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）上月曾和以軍交火。

內塔尼亞胡領導的右翼利庫德集團（Likud）周四（26日）將選舉黨魁，他為爭取連任積極拉票。電視台播出畫面顯示，內塔尼亞胡在阿什克隆造勢時，因火箭來襲響起警報，他隨即由隨扈護送走下講台，進入防空洞躲避。

社交媒體廣傳的片段顯示，內塔尼亞胡稍後帶著笑容重回台上，並暗示將針對今次攻擊採取報復行動。

這是近月第2次同類事件。今年9月，內塔尼亞胡造訪附近城鎮阿什杜德（Ashdod）進行競選活動時，行程也受到火箭攻擊警報干擾。

以色列新政府難產，明年3月將舉行12個月內第3次大選，內塔尼亞胡這次在黨魁選舉面對強勁挑戰，但外界普遍預料他能保住黨魁地位。

（路透社）

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