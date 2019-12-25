俄稱成功測試「主權互聯網」　專家憂進一步箝制國民 (20:30)

俄羅斯向落實所謂的「網絡主權」政策再踏前一步，俄國政府宣布周一（23日）成功測試與國際網絡區分的國內版互聯網「RuNet」，聲稱一般用戶不會注意到當中的分別，但未有公開測試細節，並已向總統普京匯報。有英國專家形容RuNet相當於大型內聯網，關注專制國家進一步箝制國民、廢除與國際接軌互聯網的趨勢。
相關報道：俄「主權互聯網」法案生效 異見者憂更易篩查封鎖敏感資訊
上述測試有4間電訊商參與，並測試了18個不同的攻擊情況，通訊局副局長索科洛夫聲言，除了測試俄國網絡安全，還嘗試確保流動網絡用戶的安全，研究能否攔截流量和文字信息。
俄羅斯上月1日正式開始執行《主權互聯網法案》，允許政府在緊急情況下將俄羅斯網絡（RuNet）與全球網絡隔離。當局宣稱有助加強網絡安全，但異見者和網絡專家質疑，RuNet令俄羅斯政府更容易控制民眾所能接收的信息，是俄版「防火長城」。
英國薩里大學電腦科學學者伍德沃德（Alan Woodward）形容RuNet儼如巨大的內聯網，擔心更多國家仿效。他說﹕「愈來愈多專制國家希望控制國民接收什麼資訊時，都會觀察伊朗和中國的做法。這意味人們將無法就本國正在發生的事情作對話，他們將被困於自己的泡沫之中。」
除了RuNet，俄羅斯還計劃推出「俄版維基百科」，國會早前又通過法案，禁止銷售未有預載俄國軟件的智能手機。
（BBC/每日電訊報）
其他報道：教宗子夜彌撒強調神愛世人以至最差一面 分析：回應教廷性醜聞