俄稱成功測試「主權互聯網」　專家憂進一步箝制國民 (20:30)

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上述測試有4間電訊商參與，並測試了18個不同的攻擊情況，通訊局副局長索科洛夫聲言，除了測試俄國網絡安全，還嘗試確保流動網絡用戶的安全，研究能否攔截流量和文字信息。

俄羅斯上月1日正式開始執行《主權互聯網法案》，允許政府在緊急情況下將俄羅斯網絡（RuNet）與全球網絡隔離。當局宣稱有助加強網絡安全，但異見者和網絡專家質疑，RuNet令俄羅斯政府更容易控制民眾所能接收的信息，是俄版「防火長城」。

英國薩里大學電腦科學學者伍德沃德（Alan Woodward）形容RuNet儼如巨大的內聯網，擔心更多國家仿效。他說﹕「愈來愈多專制國家希望控制國民接收什麼資訊時，都會觀察伊朗和中國的做法。這意味人們將無法就本國正在發生的事情作對話，他們將被困於自己的泡沫之中。」

除了RuNet，俄羅斯還計劃推出「俄版維基百科」，國會早前又通過法案，禁止銷售未有預載俄國軟件的智能手機。

（BBC/每日電訊報）

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