涉收華企賄款助參與建賭場　日自民黨眾議員被捕 (15:26)

48歲的秋元司2017年8月至2018年10月，擔任負責賭場綜合度假區事務的內閣府副大臣，並兼任主管觀光政策的國土交通省副大臣。日本經濟新聞報道，秋元司涉嫌在2017年9月，在明知500.com為參與度假區項目謀求便利的情況下，收受500.com代表約300萬日圓賄款，並讓該公司在2018年2月支付他與家人前往北海道度假的約70萬日圓（約5萬港元）費用。

500.com總部位於中國深圳，從事網上體育彩票銷售等。該公司力爭參與日本的賭場綜合度假區項目，2017年7月成立了日本法人，對北海道留壽都村力爭引進的賭場綜合度假區感興趣。2017年8月，500.com在沖繩縣那霸市舉辦度假區相關的研討會，秋元司在研討會上演講，並於同年12月到訪500.com總部與高層會面。北海道2019年11月宣布暫停度假區項目招商，500.com的參與計劃受挫。

秋元司受訪時表示，沒有試圖為中國企業提供便利，也否認收受款項。內閣官房長官菅義偉表示，不知道秋元司被捕消息，但希望綜合度假區的準備工作能盡快進行。反對黨國民民主黨國會對策委員長原口一博則批評，若內閣辦公室的副大臣在賭場問題上利用其職權牟利，是可恥的事。

（日本經濟新聞/共同社/路透社）