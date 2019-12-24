英女王聖誕文告形容2019年顛簸　桌上王室成員照片缺哈里一家 (17:19)

英女王指出，憑藉信仰和希望邁出的小步伐，可以解決持續長久的分歧和根深柢固的矛盾，帶來和諧和諒解，「這道路當然不會永遠平坦，且在今年有時變得頗顛簸，但這些小步伐還是可改變世界」。

聖誕文告亦提及今年是二戰諾曼第登陸75周年，以往的敵人都聯合起來友好地紀念這段歷史，「各方願意放下以往的分歧一同前行，向以巨大代價換來的自由和民主致敬」。

今年英國經歷持續的脫歐僵局，王室亦經歷不少風雨。98歲的王夫菲臘親王年初駕車時撞傷人，近日又入院；英女王的兒子安德魯王子遭指控與未成年少女性交，上月宣布辭去王室職務；英女王孫兒哈里王子月前稱與兄長威廉王子「走在不同的路」，其妻梅根亦難以融入王室生活。

而王室公布的英女王預錄聖誕文告照片，相中女王穿上「王室藍」連身裙，戴上維多利亞女王於1840年結婚前夕、由未婚夫送給她的藍寶石和鑽石胸針。其辦公桌上放有英女王的父親英王佐治六世、菲臘親王、王儲查理斯夫婦，以及威廉一家五口的照片，卻不見哈里一家的相片。

（BBC）

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