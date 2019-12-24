普京主持克里米亞新鐵路開通　歐盟斥侵犯烏克蘭領土主權 (12:44)

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該大橋全長19公里，耗資2280億盧布（約287億港元）興建，去年5月開通。普京周一出席鐵路開通儀式，他於克里米亞刻赤登上一輛三卡火車，通過大橋前往位於俄羅斯南部的Taman。他表示，大橋車輛流量達數百萬架次，開通鐵路是十分重要，預計明年客流量可達1400萬人次和運載1300萬噸貨物。

歐盟則發聲明指出，俄羅斯未經烏克蘭同意興建克里米亞大橋鐵路，是再次侵犯烏克蘭主權和領土完整。而且大橋限制了船隻通過刻赤海峽前往亞速海（Azov Sea）的烏克蘭港口，敦促俄羅斯遵守國際法，確保船隻暢通無阻地通過刻赤海峽。歐盟重申會全力支持烏克蘭於國際公認的邊界內的主權和領土完整，不會承認被俄羅斯非法吞併的克里米亞屬於其領土。

（英國廣播公司/歐盟網頁）

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