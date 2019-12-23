社交媒體ToTok被揭監控　Google蘋果即時下架 (14:42)

ToTok幾個月前推出後甚受歡迎，上周更成為美國其中一個最多人下載的社交程式。《紐約時報》引述不願透露姓名美國官員報道，情報顯示阿聯酋利用ToTok追蹤用戶的對話、所在地點、社交關係及所查看的媒體，相當於監控工具。

ToTok由阿聯酋企業Breej Holding開發，實際上由阿聯酋情報官員、美國國家安全局和以色列前軍事情報人員經營的DarkMatter公司營運，而DarkMatter又被發現與數據挖掘公司Pax AI有關聯，Pax AI與阿聯酋信號情報局位處同一棟大廈。

Google和蘋果公司隨即把ToTok下架。Google表示，這款程式違反其政策，蘋果稱，仍在研究該款程式的聊天客戶端。阿聯酋和美國中情局（CIA）均拒絕置評，Breej則沒有回應。美國聯邦調查局（FBI）表示，希望用戶意識到這個App可能帶來的潛在風險和漏洞。

（紐約時報）

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