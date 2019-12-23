波音太空船試飛受挫　被迫提前6日返地球 (09:19)

Starliner上周五在佛羅里達州卡納維爾角（Cape Canaveral）升空試飛，但它與火箭分離後，推進器沒有按計劃啟動，未能進入更高軌道，亦未能抵達國際太空站。因Starliner比原定計劃消耗了更多燃料，波音及美國太空總署（NASA）惟有安排它回航。

NASA方面表示，Starliner的計時裝置出現問題，但大部分核心系統已經進行測試。NASA署長布萊登斯汀（Jim Bridenstine）稱，試飛確實遇上了一些挑戰，不過亦有很多部分如常運作，降落時也「正中紅心」。

今次原本是Starliner最後一次不載人試飛，對於下次會否按計劃載人試飛，布萊登斯汀表示要先檢視今次收集的數據才決定。

NASA原希望Starliner試飛成功後，以後便毋須再依賴俄羅斯火箭運送太空人到太空站，但今次試飛受挫勢將打擊NASA的計劃。而波音經歷民航機737 MAX接連發生空難後，Starliner出問題可謂另一次重大打擊。

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