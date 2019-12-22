尼日利亞兩乒乓球手被指偷渡　遭擎槍指嚇扣留波黑難民營 (22:38)

來自尼日利亞奧維里聯邦科技大學的阿比亞（Uchenna Abia）和埃博赫（Kenneth Eboh），上月12日持簽證入境克羅地亞，以參加在當地城市普拉（Pula）舉行的球賽，原定同月18日回國，但回國前一晚於克羅地亞首都薩格勒布（Zagreb）遊覽時被警員截查。

警員不理會兩人稱身分證明文件遺留在旅館的解釋，認為他們是由波黑偷渡入境。兩人被警方送到克羅地亞與波黑的邊境，並遭擎槍指嚇，半夜被迫走進波黑的叢林。他們後來被扣留於波黑邊境城鎮大克拉杜沙（Velika Kladusa）的難民營，至周六終獲協助回國。

克羅地亞政府否認指控，稱兩人從酒店退房後失蹤；當地警方則稱兩人說謊，表示過去曾有人利用體育賽事等，企圖留在當地或非法前往其他歐洲國家，但沒解釋為何在得知兩名事主持有合法簽證下仍送他們到波黑。

波黑保安局長表示，兩人是克羅地亞警方違法行為下的受害者，當局正調查事件。

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