智利示威者捱撞夾兩裝甲車間　家屬：國家有罪　警被控傷人准保釋【短片】 (17:20)

當地媒體報道，被撞傷的示威者Oscar Ignacio Pérez Cortéz，正於一間私家醫院接受治療，疑盆骨骨折。事發時，大量示威者於聖地亞哥Plaza Italia廣場聚集，並包圍兩輛警方防暴車。

聖地亞哥警方發言人指出，當時約有1500名示威者向警方投擲石頭、油漆彈、燃燒彈等，造成兩名警員受傷，一輛警方電單車被人扔進河。警方表示會就事件作內部調查。

Pérez向家屬表示，「警員是故意這樣做的」。其家屬於庭外指出，不滿只有駕車的警員被控，「是國家有罪」。Pérez的媽媽說：「我的兒子被殘酷及有意圖地撞……這種被政府允許的暴行必須停止！」

（路透社／Common Dreams）

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