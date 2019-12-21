《星球大戰：天行者崛起》新加坡上映　兩女接吻片段被刪 (23:09)

新加坡Yahoo Lifestyle SEA報道，迪士尼把星洲版本《星球大戰：天行者崛起》內兩女接吻的場面刪走，只留下她們擁抱的情節。該電影在當地被列為「13歲以下兒童需家長指引」（PG13）級別，資訊通信媒體發展局（Infocomm Media Development Authority）回應傳媒查詢稱，根據電影分級指引，被刪場面應屬更高限制級別，但局方無指明是什麼場面遭刪走。

涉事畫面是迪士尼電影中，歷來首幕同性接吻的場面。該電影導演艾布斯（J.J. Abrams）早前受訪時表示，希望觀看這電影的LGBTQ性小眾群體會感到電影代表到他們。

新加坡的電影監管規例禁止正面描述LGBTQ群體和角色，音樂劇《孤星淚》（Les Misérables）2016年在當地上演時，劇中兩個男演員接吻的場面被投訴後遭刪走。

（Yahoo Lifestyle SEA/法新社）

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