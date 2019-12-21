全球最大非政府開發組織創辦人病逝　孟加拉總統總理致哀讚揚貢獻 (18:15)

阿比德（Fazle Hasan Abed）周五（20日）晚上因腦腫瘤，在達卡一間醫院辭世。BRAC發表聲明道：「我們將以他循循善誘的韌性、尊嚴和謙卑來宏揚他的遺志。」

阿比德畢業於英國格拉斯哥大學會計系，原為東巴基斯坦（孟加拉前身）殼牌石油公司（Shell）行政人員。1970年風暴襲境導致30萬人喪生，加上東巴基斯坦獨立戰爭湧現約1000萬難民，另有3000萬人流離失所，他自覺高薪厚職毫無意義，遂於1971年發動歐洲支持孟加拉解放戰爭運動，又變賣倫敦寓所籌錢成立BRAC的前身，援助災民、難民和貧民，提供醫療保健服務、小額信貸，支援農業、教育，努力改善夭折率和文盲等問題。孟加拉赤貧人口由80％減至約40％，BRAC獲譽為一大功臣。此組織自2001年擴展服務，成為世界最大的非政府開發組織，僱員逾11萬，工作遍及阿富汗、南蘇丹等亞非11國，受惠人口達1.3億。

阿比德一生贏得許多殊榮，包括2010年英國騎士勛章、2015年世界糧食獎，還有今年9月表揚教育成就的中國一丹獎、11月荷蘭表揚其對婦孺貢獻的奧蘭治—拿騷司令勛章。

（法新社/路透社/達卡論壇報）

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