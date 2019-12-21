回應美助卿稱擔憂朝鮮人權　朝外務省：妄言令緊張局勢惡化 (16:25)

朝鮮外務省發言人指出，美國除於聯合國大會上強行通過朝鮮人權問題決議案，又借「人權問題」對朝鮮說三道四，此舉表現出對朝鮮制度的反感成癮，是對朝鮮的嚴重政治挑釁。

發言人表示，美國本身亦有殺人、強姦、種族歧視等人權問題，根本沒資格干涉其他國家的內政，若美國用人權問題企圖瓦解朝鮮制度，便必將為之付出沉重代價，強調朝鮮將進一步鞏固和發展，以法律保障人民人權、最優越的朝鮮式社會主義。

另外，對於朝鮮官員近日多次提出，隨着年底與美國談判期限逼近，美國希望得到什麼「聖誕禮物」，取決於美方的言論。美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）表示，美國已準備好應對朝鮮採取任何動作。

米利表示，朝鮮一直是美國高度戒備的地區之一，美軍時刻準備好應對任何情況，又稱美國與日本和韓國的同盟關係堅固，可隨時捍衛共同利益。

美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）表示，如情勢需要，美國今晚就可以和朝鮮開戰，同時強調，仍希望透過外交途徑重啟與朝鮮談判。

（朝中社/路透社/法新社）

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