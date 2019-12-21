美外交官妻駕車撞死英青年　英檢方提起訴展開引渡 (14:06)

薩科拉斯今年8月底在北安普敦郡逆線行車期間，撞死駕電單車的19歲青年鄧恩（Harry Dunn）。她10月坦承當時是她駕車，但引用外交豁免權，拒絕鄧恩雙親要求返回英國面對司法審判。皇家檢察署周五表示，已授權北安普頓郡警方在被告缺席情況下，以危險駕駛致死的罪名起訴薩科拉斯，並稱已展開引渡程序，「內政部會考慮我們的要求，以決定是否通過與美國的外交渠道正式發出引渡要求」。

鄧恩的母親形容有關起訴，讓他們兌現為兒子討回公道的承諾邁進了一大步，英國外相藍韜文亦稱，當局的決定是重要一步，希望薩科拉斯意識到要做正確的事，回英國與刑事司法程序合作。

薩科拉斯的律師發聲明稱，其當事人已因這宗不幸意外而心力交瘁，她已全面配合調查並承擔責任，「這是一宗意外，對可能涉及14年監禁的刑事起訴，這不是一個相稱的回應」。美國國務院回應稱，對英方的起訴決定表示失望，認為對解決事件沒有幫助，又重申薩科拉斯享外交豁免待遇，「利用引渡條例強制遣返前外交官的配偶，會展開極度令人擔憂的先例」。

（法新社/衛報）

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