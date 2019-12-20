美眾議院通過美墨加貿易協議　佩洛西︰特朗普若想邀功就給他好了 (13:44)

美國眾議院周四（19日）以壓倒性優勢通過《美墨加貿易協議》（USMCA）。美國總統特朗普一直歸咎與加拿大及墨西哥的三方貿易協議對美國不公平，使美國流失大量職位，威脅要廢除協議及重新談判。今次通過USMCA，對被眾議院通過彈劾的特朗普來說，可謂一大勝利。
眾議院以385票對41票通過被稱為新版《北美自由貿易協定》（NAFTA）的USMCA，改變了汽車業、電子商務、保護知識產權和爭議仲裁方面的規則，以及包含要求墨西哥改革勞工法的更嚴格勞工規定。
USMCA在眾院獲共和、民主兩黨支持後，將送交參議院審議表決。參議院共和黨領袖麥康奈爾表示，參議院預計1月審訊特朗普彈劾案，或之後才審議USMCA。
美墨加3國經過一年多談判，去年9月就《美墨加貿易協議》達成共識，以取代1994年的《北美自由貿易協定》，因此被稱為新版NAFTA。特朗普一直宣稱要改變目前對美國「不公」的貿易體系，甫上台便退出「跨太平洋戰略經濟伙伴關係協定」（TPP），並威脅要廢除NAFTA，歸咎NAFTA令美國製造業數以百萬計就業機會流向薪酬較低的墨西哥。
在USMCA談判期間，民主黨力爭加強保障勞工，並稱有效阻止企業將生產移至墨西哥。特朗普力爭國會在明年總統大選前通過USMCA。眾議院議長佩洛西在表決USMCA時稱，不擔心民主黨因此向特朗普送上政治勝利，她說︰「如果我們能夠合力支持美國工人家庭，這將是附帶的好處，如果總統想邀功，就給他好了」。眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）稱，眾院大比數通過USMCA，與前一天通過彈劾特朗普形成強烈對比，勢使佩洛西感尷尬。