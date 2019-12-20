美眾議院通過美墨加貿易協議　佩洛西︰特朗普若想邀功就給他好了 (13:44)

眾議院以385票對41票通過被稱為新版《北美自由貿易協定》（NAFTA）的USMCA，改變了汽車業、電子商務、保護知識產權和爭議仲裁方面的規則，以及包含要求墨西哥改革勞工法的更嚴格勞工規定。

USMCA在眾院獲共和、民主兩黨支持後，將送交參議院審議表決。參議院共和黨領袖麥康奈爾表示，參議院預計1月審訊特朗普彈劾案，或之後才審議USMCA。

美墨加3國經過一年多談判，去年9月就《美墨加貿易協議》達成共識，以取代1994年的《北美自由貿易協定》，因此被稱為新版NAFTA。特朗普一直宣稱要改變目前對美國「不公」的貿易體系，甫上台便退出「跨太平洋戰略經濟伙伴關係協定」（TPP），並威脅要廢除NAFTA，歸咎NAFTA令美國製造業數以百萬計就業機會流向薪酬較低的墨西哥。

在USMCA談判期間，民主黨力爭加強保障勞工，並稱有效阻止企業將生產移至墨西哥。特朗普力爭國會在明年總統大選前通過USMCA。眾議院議長佩洛西在表決USMCA時稱，不擔心民主黨因此向特朗普送上政治勝利，她說︰「如果我們能夠合力支持美國工人家庭，這將是附帶的好處，如果總統想邀功，就給他好了」。眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）稱，眾院大比數通過USMCA，與前一天通過彈劾特朗普形成強烈對比，勢使佩洛西感尷尬。

（法新社／路透社／彭博社／CNBC）