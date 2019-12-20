美參院通過立案　全國購買電子煙年齡上調至21歲 (14:18)

《青少年無煙法》（Tobacco-Free Youth Act）為更廣泛財政預算案的一部分，新法案將於明年生效。這意味着香煙和電子煙將與酒精一樣，成為未滿21歲禁止購買的物品。現時美國50個州份中，19個州以及首都華盛頓特區已將購買煙草及電子煙的年齡下限訂為21歲。

參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）與民主黨參議員卡恩（Tim Kaine）共同推動法案，麥康奈爾為法案獲參院通過感到自豪，認為法案有助相關產品遠離孩子，應對更多年輕人吸食電子煙的危機。

不過仍然有反電子煙團體認為，新法例不足以應對電子煙問題。預防煙草成癮基金會（Preventing Tobacco Addiction Foundation）指出，單單提高年齡限制，不足以遏止濫用電子煙引致青少年尼古丁成癮的現象。美國今夏出現多宗與吸食電子煙有關的急性肺病個案，超過2500人罹病，更有超過50人因此死亡，死者多為年輕人。

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