杜魯多籲美國勿與中國簽署貿易協議　除非加國兩公民獲釋 (13:30)

華為副董事長兼首席財務官孟晚舟去年12月1日被加拿大拘捕後不久，中國當局以國安為由拘捕加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）與商人斯帕弗（Michael Spavor）。杜魯多表示，加拿大一直與華盛頓合作，以說服中國釋放兩人，如果解決不了孟晚舟及兩名加拿大人的問題，美國不應與中國簽署最終且全面的經貿協議。

孟晚舟的引渡聽證會將於明年1月20日在溫哥華的聯邦法院召開。杜魯多警告稱，無論中方施加何種壓力，包括拘捕兩名加拿大人，都不會改變卑詩省最高法院關於引渡孟晚舟的決定，並重申加拿大司法系統是獨立的。

中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文上周五（13日）宣讀中方關於中美第一階段經貿協議的聲明，稱雙方在平等和相互尊重原則的基礎上，已就中美第一階段經貿協議文本達成共識。美國貿易代表辦公室（USTR）於同日亦發聲明稱，首階段協議要求中方作出結構改革，以及在經貿領域作其他改變，包括知識產權、技術轉移等。

（路透社／法新社）

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