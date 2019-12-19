菲律賓58死政治屠殺案　幕後主謀判囚30年 (17:40)

這宗兇殘的屠殺案涉及棉蘭老島馬京達瑙省（Maguindanao）兩個家族的政治鬥爭。該省長年由安帕圖安（Ampatuan）家族管治，在當地幾乎佔據所有政治職位，包括省長一職。2010年，馬京達瑙省舉行選省長選舉，由該省省長之子安達爾（Andal Ampatuan Jr.）與另一具影響力的政治家族首腦曼古達達圖（Esmael Mangudadatu）競逐。2009年11月23日，曼古達達圖的妻子、兩個姊妹及親友等一行數十人分乘6輛車前往競選辦事處，遞交曼古達達圖的參選表格，在公路上被槍手擄走，帶往附近山頭槍殺，隨行採訪的32名記者亦被殺害，遭集體埋屍。

被指下達命令的安達爾（Andal Ampatuan Jr.）及其4名家族成員之後被控謀殺，事發10年後，法庭今日判處安達爾等4人罪成，入獄30年，其他聽從安帕圖安家族命令執行殺人行動的10多名疑犯，分別被判囚6至10年。目前仍有80名疑犯在逃，包括多名警察及安帕圖安家族成員。

今次案件被視為考驗菲律賓司法系統的完整性，國際人權組織「人權觀察」對判決表示歡迎，希望能推動菲律賓更廣泛的政治及司法改革，以結束該國長久以來有罪不罰的現象。

（法新社/BBC）

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