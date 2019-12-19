熱浪山火夾擊　澳洲新南威爾士省進入緊急狀態　總理外遊度假捱轟 (16:16)

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澳洲山火已在全國造成6人死亡、逾680間房屋及近300萬畝（逾1.2萬平方公里）林地焚毀。單在新南威爾士省，當局已派出逾1700名消防員撲火，包括5隊各100人的「突擊小隊」處理「最危險」的山火。當地料有時速達100公里的強風吹襲，恐加劇火勢，消防部門呼籲居於高危地區的民眾趁仍安全時盡早疏散，稱部門消防車不足，「若你求救，不一定會得到協助」。

嚴重山火亦影響空氣質素，有醫生形容新南威爾士省首府悉尼已因此進入公共健康緊急狀態，民眾外出時需戴上口罩以免吸入灰塵；因呼吸問題到急症室求診的個案，於本月10日情況最嚴重時急增八成，急救服務求助個案過去一周亦上升一成。衛生部門呼籲老弱者盡量留在室內。

另外，澳洲周二錄得歷來最高的全國平均氣溫40.9℃，氣象部門預料將持續酷熱，且有機會再破高溫紀錄。一批環保分子今日到總理莫里森位於悉尼的官邸，抗議他在全國山火肆虐之際仍外遊度假，並要求當局限制溫室氣體排放，以免全球暖化進一步惡化。

（路透社/法新社）

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