【彈劾特朗普】歷來第3名被彈劾總統　參議院下月如何審訊？ (15:00)

●參議院何時進行審訊？需時多久？

○預計下月初開始，未知會持續多久，共和黨及民主黨均希望速戰速決。1999年就克林頓作偽證及妨礙司法的彈劾審訊，歷時約5星期。

●各人有何角色？

○眾議院議長佩洛西會委任多名議員作為審訊中的檢察官，稱為「管理人」（managers），他們會向參議院闡述彈劾條款。美國最高法院首席大法官羅伯茨（John Roberts）會監督。如投票結果出現平手，羅伯茨將有最後決定權。特朗普可委派律師團隊辯護，亦可選擇親自出席審訊，但預計白宮法律顧問西波隆（Pat Cipollone）會代表特朗普發言。

參議院需就審訊過程達成協議，參議院共和黨領袖麥康奈爾及民主黨領袖舒默已就有關過程起爭論。

●審訊如何進行？

○任何一名參議員都可提出動議撤銷控罪，獲簡單多數票即可通過。若審訊繼續進行，將有開案及結案陳辭，參議員可向控辯雙方提問，亦可能傳召證人或要求提供更多證據。

●審訊有何規則？

○由參議員決定審訊形式，但預計很可能遵循1980年代曾修訂的彈劾審訊規則。參議員還會充當陪審團，且必須宣誓作出公正的裁決。

舒默本周提出要求增加之前從未作供的證人，包括特朗普署理幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）及前國家安全顧問博爾頓，以及傳召白宮提交文件。但麥康奈爾拒絕民主黨要求白宮官員作證。

●憲法怎麼說？

○根據美國憲法，如果有足夠議員投票認定總統干犯「叛國罪、受賄罪和或其他嚴重罪行和不檢行為」，國會可以在總統任期未滿前解除其職務。但憲法未有解釋議員應如何詮釋怎構成有關罪行，亦未列明必須符合的準則。

●彈劾會通過嗎？

至少一項彈劾條款獲參議院三分之二議員投票通過，特朗普就要下台，由副總統彭斯接任，共和黨目前在參議院100個議席中擁有53席，故預計特朗普能避過下台。

（紐約時報/BBC）

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