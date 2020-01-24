【彈劾特朗普】美眾院通過彈劾總統特朗普　佩洛西︰特朗普威脅國家安全　民主黨別無選擇 (09:59)

眾議院結束彈劾案辯論後進行表決，以230票對197票通過彈劾特朗普濫用職權，之後再以229票對198票通過彈劾總統妨礙國會調查。

【09:14】美國眾議院周三（18日）通過程序表決開始辯論彈劾特朗普條款，眾議院議長佩洛西表示，總統特朗普對國家安全與民主構成「持續威脅」，民主黨國會議員「別無選擇」，只能推動彈劾他。

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佩洛西宣布眾院展開對特朗普彈劾條款的辯論時說，特朗普敦促烏克蘭調查他在2020年大選的主要民主黨對手、前副總統拜登，然後又阻撓國會調查，「如果我們不採取行動，就是失職。不幸的是，總統行事不顧後果，導致必須推動彈劾他。他讓我們別無選擇」。

佩洛西又說：「我們今日討論的是總統違憲的既定事實。事實上，總統對我們的國家安全和選舉的公正性構成持續威脅。」她表示：「今天我們在這裏為人民捍衛民主。」

眾議院中午開始辯論指控特朗普濫用職權和妨礙國會調查的彈劾條款，預定數小時後就兩項彈劾條款進行表決，特朗普可能成為歷來第3位遭彈劾的總統。

民主黨控制的眾議院一旦通過彈劾共和黨籍的特朗普，接下來將由參議院審理彈劾案，決定是否要特朗普下台。兩項彈劾條款議案預計在眾院過關並無難度，但預計難過共和黨控制的參議院一關。

民主黨指控特朗普濫權扣起對烏克蘭軍事援助，以施壓烏克蘭對民主黨前副總統拜登展開貪污調查，特朗普也被指控妨礙國會對這項醜聞的調查。

（路透社／美國之音）

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