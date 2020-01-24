遭安倍「御用記者」強姦　女記者伊藤詩織勝訴獲賠330萬日圓 (17:45)

伊藤表示，2015年時她希望獲時任TBS新聞台華盛頓分台台長山口介紹入職，故此應邀與他共進晚餐。惟她飲酒後不省人事，醒來後發現自己全身赤裸，躺在山口酒店房間的牀上，懷疑遭他下藥性侵。

她後來報警，但東京地方檢察廳在2016年以證據不足為由，決定不起訴山口。她質疑山口因與政界關係良好而被「放生」，翌年親身召開記者會公開案件，對性侵議題向來保守的日本社會而言屬非常罕見，事件轟動全國以至國際社會。

伊藤循刑事途徑起訴山口不果，決意提出民事訴訟，要求山口賠償1100萬日圓（約78萬港元）。山口堅稱在雙方同意下發生性行為，反告伊藤損害其名聲，並向伊藤索償1.3億日圓（約925萬港元）。法官鈴木昭洋指出，伊藤事發當日已到醫院求診，亦有向朋友及警察證明性行為違反其意願，相反山口的證供與當時他發送的電郵內容矛盾，故此判斷伊藤的證供較為可信，認同山口是「在伊藤喝醉而失去意識後，在未獲她同意之下與之進行性行為」，判他須賠償伊藤330萬日圓，並駁回男方的反控訴。

伊藤在判決後手持寫有「勝訴」的標語牌，在法院外感謝各界支持，並表示判決雖令事件暫告一段落，但不代表她所受的傷害會消失。山口則回應稱判決內容令人難以信服，將會提出上訴。

（朝日新聞／日本放送協會）

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