維也納著名芭蕾舞學院　被揭鼓勵學生吸煙保持苗條 (14:55)

維也納國家歌劇院的芭蕾舞學院是歐洲最享負盛名的芭蕾舞學校之一，吸引來自全球的學生，但今年4月被傳媒揭露該學院學生遭身心虐待及性侵後，奧地利政府支持的一個特別委員會經調查後，周二（17日）證實這所1771年創立的芭蕾舞學院危害年輕學員的身心健康，包括鼓勵他們吸煙保持苗條身材。
這宗醜聞由奧地利周刊《Falter》偵查揭發，披露該芭蕾舞學院「以19世紀」方法教導學生，年輕學員被毆打、抓至流血和拉扯頭髮，有人因體形被羞辱，部分學生逐漸患上厭食症。
政府的特別委員會調查後，證實學生沒有得到足夠的醫療照顧，校方亦忽視學童的福祉。3人組成的委員會舉行了16次聽證會，召見了24人。委員會主席萊恩德─克勞斯柯夫（Susanne Reindl-Krauskopf）表示，學生被建議吸煙保持苗條身材，教師叫學生名字時，也連帶喊出他們的衣服尺寸。調查報告指出，無論是兒童和青少年學員都沒得到充分保護，免於受歧視、忽略和負面醫療影響。報告亦警告，學生的訓練負荷未有足夠控制，危及他們的健康。
對於委員會的報告，維也納國家歌劇院表示，已減少學生的表演次數，並會詳細閱讀有關報告，再給予全面答覆。
（法新社/BBC）
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