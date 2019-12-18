維也納著名芭蕾舞學院　被揭鼓勵學生吸煙保持苗條 (14:55)

這宗醜聞由奧地利周刊《Falter》偵查揭發，披露該芭蕾舞學院「以19世紀」方法教導學生，年輕學員被毆打、抓至流血和拉扯頭髮，有人因體形被羞辱，部分學生逐漸患上厭食症。

政府的特別委員會調查後，證實學生沒有得到足夠的醫療照顧，校方亦忽視學童的福祉。3人組成的委員會舉行了16次聽證會，召見了24人。委員會主席萊恩德─克勞斯柯夫（Susanne Reindl-Krauskopf）表示，學生被建議吸煙保持苗條身材，教師叫學生名字時，也連帶喊出他們的衣服尺寸。調查報告指出，無論是兒童和青少年學員都沒得到充分保護，免於受歧視、忽略和負面醫療影響。報告亦警告，學生的訓練負荷未有足夠控制，危及他們的健康。

對於委員會的報告，維也納國家歌劇院表示，已減少學生的表演次數，並會詳細閱讀有關報告，再給予全面答覆。

（法新社/BBC）

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