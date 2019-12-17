印度示威者遭警拖街上棍毆　同伴組人盾抵擋：我們只想保護朋友【短片】 (19:00)

警方周日（15日）攻入首都新德里的國立伊斯蘭大學（JMI），向課室發射催淚彈，又攻擊非示威的學生。當地醫院發言人表示，兩名入院傷者有子彈射擊造成的傷口；英國廣播公司（BBC）報道，另有一名途經現場的人目擊警方以手槍指向他後，其大腿被射擊，醫療報告指出，醫生在其大腿移除一件「外來物」。不過，警方否認曾以實彈或橡膠子彈射擊任何人，稱各傷者的傷痕是由催淚彈碎片造成。警方又否認在校學校園內使用過度武力，稱居於大學附近的人加入示威並攻擊警察，事件中無學生被捕。

另外，有片段拍得警員周日將示威者拖出屋外用棍毆打。當時事主阿卜杜拉（Shaheen Abdullah）與其他人到國立伊斯蘭大學示威，並在一間屋內躲避警察。惟警員將阿卜杜拉拖到街上，對他拳打腳踢，又用棍毆打他。在場的22歲女子法莎娜（Ladeeda Farzana）隨即與數名友人走出屋外，以身體組成人盾保護阿卜杜拉並喝止警員，但警員仍用棍打他們多下後才退開。法莎娜其後受訪時表示：「我們只是想保護朋友。」

被打傷的阿卜杜拉表示，他不會屈服，仍會繼續抗議該新法案，因為這不只會發生在他及那些女孩身上，還會發生在印度每一個穆斯林身上。法莎娜則呼籲其他人站出來抗議新法案。

聯合國早前已對《公民身分修正案》表示關注，指出修正案「本質上帶有歧視」。但印度政府稱不涉宗教偏見，新法案是要照顧受宗教迫害的人。

（BBC）

女示威者組肉盾阻警打人片段

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