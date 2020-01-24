波音宣布下月起暫停生產737 MAX客機 (13:05)

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波音稱，公司不會因此裁員，受影響員工會繼續737型號客機的相關工作，或暫時轉往西雅圖普吉特海灣（Puget Sound）的其他團隊繼續工作，相信這個決定對維持長期生產系統和供應鏈造成的傷害最小。

早前有報道稱，波音行政總裁米倫伯格（Dennis Muilenburg）與美國聯邦航空管理局（FAA）局長迪克森（Steve Dickson）曾會面，得悉737 MAX獲得認證的可能時間或在明年2月或以後，波音董事局經過兩日會議後，決定暫停生產737 MAX型號客機，公司現時有400架同樣型號的客機存貨。FAA稱不會評論波音公司的決定。

737 MAX客機因防失速軟件「機動特性增強系統」（MCAS）存在誤讀數據等缺陷，飛行時會強行壓下機頭，導致去年10月29日獅航客機起飛後墜毁爪哇海，造成189人死亡。今年3月，埃塞俄比亞航空的同型號客機亦因同一系統問題墜毁，導致157人死亡。737 Max隨後於3月中旬全球停飛。

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