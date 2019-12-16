涉「骯髒戰爭」反人類罪行　阿根廷「屠夫」警員引渡回國受審 (21:03)

法國警方上周三（11日）在巴黎寓所拘捕66歲的桑多瓦爾（Mario Sandoval），周日押他上機送返阿根廷。在引渡聆訊中代表阿根廷的法國律師托農—韋斯弗雷德（Sophie Thonon-Wesfreid）說：「見到桑多瓦爾最終被引渡是釋懷與快慰的事。（「被失蹤」者）阿夫里亞塔（Hernan Abriata）的母親已92歲，她苦等了43年。」阿根廷建築系學生阿夫里亞塔1976年10月被捕到充當秘密拘留所、惡名昭彰的布宜諾斯艾利斯海軍高級機械學院（ESMA）後，從此人間蒸發，桑多瓦爾正是當年該處的主管。阿夫里亞塔的姊妹勞拉道：「這代表有罪不罰現象開始結束，自從他（桑多瓦爾）在ESMA統領一幫人擄走我兄弟的那一天起，他就一直享受有罪不罰。」

阿根廷當局的調查中，多名證人指證桑多瓦爾在「骯髒戰爭」軍事獨裁鎮壓異己期間，涉及多宗謀殺、酷刑、失蹤，乃至用金屬牀電死拘留者等違反人權指控，形同獨裁政權的「屠夫」。政權倒台後，他1985年逃亡法國，1997年獲得法國公民身分。

2012年，阿根廷開始調查ESMA拘留所相關事件，為阿夫里亞塔失蹤個案向法國要求引渡，並向國際刑警求助。法國最高行政法院上周批准引渡，桑多瓦爾轉向歐洲人權法庭上訴。其律師指出，其當事人若返回阿根廷，將面臨不公平審訊，惟法庭拒絕受理。

（紐約時報/法新社/英國廣播公司）

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