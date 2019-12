通貝里上傳坐火車地板照片　德國鐵路：她在頭等車廂獲職員照顧 (19:05)

通貝里上周五(13日)在意大利都靈(Turin)參加氣候集會後,途經德國乘搭快速列車返回瑞典,準備與家人共度聖誕。通貝里周日貼文稱她登上了一列過於擠迫的列車,正在回家的途中。照片可見她坐在地板上,身旁有大堆行李。

因列車服務經常取消、延誤和擠迫而向來為人詬病的德國鐵路隨即在Twitter就事件致歉,但很快就刪除,並發新帖文說:「如果能提及你在頭等車廂座位上,獲職員如何友善及稱職地照顧會更好。」通貝里周日下午再發帖文回應,稱她是在車程超過4小時後才有位可坐,又說:「這當然不是問題,而我從未說過這有問題。列車擠迫是好現象,因代表列車旅行的需求很高!」

通貝里的言論並非首次引起爭議,她上周五在意大利都靈的氣候罷課集會上,以英語聲稱要將逃避責任的全球領袖「推向牆邊」(put them against the wall),由於英語跟瑞典語意不同,前者有行刑隊在牆邊槍決犯人之意,後者則是向人問責,她因言不達意而道歉。

(BBC/衛報/德國之星)

