通貝里上傳坐火車地板照片　德國鐵路：她在頭等車廂獲職員照顧 (19:05)

通貝里上周五（13日）在意大利都靈（Turin）參加氣候集會後，途經德國乘搭快速列車返回瑞典，準備與家人共度聖誕。通貝里周日貼文稱她登上了一列過於擠迫的列車，正在回家的途中。照片可見她坐在地板上，身旁有大堆行李。

因列車服務經常取消、延誤和擠迫而向來為人詬病的德國鐵路隨即在Twitter就事件致歉，但很快就刪除，並發新帖文說：「如果能提及你在頭等車廂座位上，獲職員如何友善及稱職地照顧會更好。」通貝里周日下午再發帖文回應，稱她是在車程超過4小時後才有位可坐，又說：「這當然不是問題，而我從未說過這有問題。列車擠迫是好現象，因代表列車旅行的需求很高！」

通貝里的言論並非首次引起爭議，她上周五在意大利都靈的氣候罷課集會上，以英語聲稱要將逃避責任的全球領袖「推向牆邊」（put them against the wall），由於英語跟瑞典語意不同，前者有行刑隊在牆邊槍決犯人之意，後者則是向人問責，她因言不達意而道歉。

（BBC／衛報／德國之星）

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