印度反《公民身分修正案》示威擴至大學　警課室射催淚彈 (16:32)

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國會上周三（11日）通過《公民身分修正案》，允許部分遭受宗教逼害的非法移民獲得印度公民身分，但穆斯林除外，惹來歧視穆斯林及違憲爭議。東北多邦則擔心非法移民湧入，掀大規模示威抗議新法案，政府派出數千軍人平亂。在新德里的國立伊斯蘭大學（JMI）及北方邦的阿里格爾穆斯林大學都有學生示威，抗議新法。

周日示威者在國立伊斯蘭大學外抗議，與警方爆發衝突，有巴士及私家車被縱火。警方之後攻入國立伊斯蘭大學，並在多間課室內施放催淚彈，印度傳媒報道，部分在清真寺內祈禱的學生也被波及。衝突中近100名學生被捕，大學堅稱學生沒有參與燒車。在阿里格爾穆斯林大學，警方亦稱示威者在校園內爆發衝突。

在孟買的印度理工學院及塔塔社會科學研究院，周日晚至周一都有示威，孟買大學亦計劃發起更多抗議活動。部分寶萊塢名人如女星Ｋonkona Sen Sharma及導演Mahesh Bhatt等，在Twitter批評警方的行動，Sen Sharma寫道：「我們站在學生一邊，可恥的新德里警察。」

（法新社/半島電視台）

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