瑞典環保少女通貝里(Greta Thunberg)上周五(13日)在意大利都靈(Turin)一個關注氣候變化問題的集會上發言,斥世界各國領袖仍逃避責任,「我們要確保將他們逼到背靠牆壁(put them against the wall),這樣他們才會履行自己的職責,保護我們的未來」。